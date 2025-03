Energia, Consultazione pubblica sul Piano Sociale per il Clima: a chi è rivolta

MeteoWeb

C’è tempo fino al 18 marzo per partecipare al questionario on-line per raccogliere contributi su misure e investimenti nazionali da inserire nel Piano Sociale per il Clima. Il PSC delinea misure e investimenti nazionali per la transizione energetica, necessari per mitigare gli impatti economici derivanti dal nuovo schema ETS2 sui soggetti vulnerabili, con particolare attenzione a famiglie e microimprese. La consultazione è aperta a cittadini, istituzioni pubbliche e private, associazioni e stakeholder: i contributi che emergeranno dal questionario consultivo verranno valutati in vista della redazione del documento definitivo, che dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 30 giugno 2025.

Il questionario prevede 17 quesiti suddivisi nei principali ambiti di intervento del PSC, tra cui povertà energetica, sostegno alle famiglie e alle microimprese vulnerabili, trasporti sostenibili.

Questo processo di partecipazione pubblica rappresenta il primo passo di un percorso di informazione e confronto che vedrà coinvolti cittadini, industrie, operatori del settore, regioni e comuni e che proseguirà fino a maggio 2025, includendo ulteriori strumenti di consultazione diretta.

Per partecipare alla consultazione e compilare il questionario: https://gse.it/psc

