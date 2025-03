Energia nucleare, l’avvertimento sui negoziati con gli Stati Uniti

MeteoWeb

L’Iran non prenderebbe in considerazione i negoziati con gli Stati Uniti se l’obiettivo finale fosse quello di smantellare il suo programma nucleare. Lo ha affermato la rappresentanza diplomatica di Teheran alle Nazioni Unite sul social X, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver inviato una lettera alla Guida Suprema, Ali Khamenei, con un’offerta di dialogo. “Se l’obiettivo dei negoziati è quello di affrontare le preoccupazioni relative a qualsiasi potenziale militarizzazione del programma nucleare iraniano, tali discussioni potrebbero essere soggette di considerazione. Tuttavia, se l’obiettivo fosse lo smantellamento del programma nucleare pacifico iraniano per affermare che ciò che Obama non è riuscito a ottenere è stato ora realizzato, tali negoziati non avranno mai luogo”, ha dichiarato la missione iraniana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.