Dall’energia nucleare alla transizione green: le ultime da Giorgia Meloni

“Al di là del decreto bollette, abbiamo fatto una scelta strutturale importante e cioè riaprire il tema del nucleare in Italia, la possibilità di portare piccoli reattori nucleari sicuri che possiamo riuscire ad avere in pochi anni, per rafforzare la nostra sovranità e indipendenza energetica”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di XXI secolo su Rai uno, in onda in seconda serata. “Sulla transizione verde digitale, il problema è l’approccio ideologico che ha accompagnato queste materie in questi anni, noi vediamo come piano piano, oggi gli annunci importanti da parte della presidente della Commissione Europea sulla direttiva che riguarda le auto con il motore a scoppio, sono battaglie che l’Italia sta facendo da due anni, che alcuni in Italia fanno da molto prima”, continua il premier. “Siamo stati per questo considerati nemici dell’ambiente, ma non eravamo nemici della transizione ecologica, noi eravamo nemici della transizione ideologica perché materie che sono pragmatiche se si affrontano sul piano ideologico si rischia di fare dei danni e purtroppo di danni ne abbiamo fatti molto”, avverte.

“Noi non possiamo pensare che difendiamo l’ambiente semplicemente espungendo l’uomo, questo non si può fare anche perché è proprio la capacità, il genio dell’uomo, che può aiutarci a difendere meglio l’ambiente, quindi dobbiamo fare le cose fatte in modo ragionevole, piano piano mi pare che un po’ le cose stiano migliorando, ma si deve fare, si può fare molto meglio”, aggiunge.

