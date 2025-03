Energia, partnership Italia-Norvegia sull’eolico offshore

MeteoWeb

Oggi a Rimini, l’Associazione Nazionale Energia del Vento, Anev, ha firmato un Protocollo di Intesa (Mou) con l’associazione norvegese per l’eolico offshore Norwegian Offshore Wind (Now). Il Protocollo è stato firmato nell’ambito della conferenza annuale Key Energy. La firma del Mou – spiega Anev in una nota – stabilisce un atto formale per un’ampia cooperazione tra le due organizzazioni e rappresenta un concreto passo avanti per la cooperazione tra le imprese italiane e norvegesi operanti nell’ambito dell’eolico offshore.

“Il mercato eolico offshore italiano è attraente per le nostre aziende associate, essendoci una solida pipeline di progetti eolici offshore galleggianti e solide supply chains, pronte a partecipare alla prossima asta – afferma Saverio Ventrelli, leader del Gruppo di Lavoro per l’Italia in Norwegian Offshore Wind – Nel corso di diversi anni abbiamo sviluppato una buona cooperazione con Anev e credo che questo Mou possa creare nuove e più forti sinergie tra Italia e Norvegia”.

I dettagli

Il Mou stabilisce la cooperazione nell’ambito dell’eolico offshore, considerando anche la produzione di idrogeno verde e i sistemi di accumulo connessi a questa tecnologia. Le attività previste sono conferenze, workshop, viaggi d’affari e attività di networking per le numerose aziende aderenti alle due associazioni. “Anev sta lavorando proficuamente con le imprese e le istituzioni affinché venga utilizzato al meglio il potenziale dell’eolico offshore per la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica del nostro Paese, e la firma di questo Mou rappresenta un’importante opportunità per le aziende italiane e norvegesi affinché possano lavorare sinergicamente per raggiungere questi obiettivi”, dichiara Davide Astiaso Garcia, segretario generale dell’Anev.

