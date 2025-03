Energia, il ministro Pichetto sulle Cer: “innalzamento a 30mila abitanti”

MeteoWeb

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha preso parte oggi al Rimini a ‘Key – The Energy Transition Expo 2025’, l’evento dedicato all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili che si svolge alla Fiera di Rimini fino a venerdì 7. Proprio le Cer (comunità di energia rinnovabile) sono il tema principale delle iniziative a Key del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, presente con un proprio spazio espositivo dedicato allo svolgimento di incontri e seminari. Lo stand del Mase ha ospitato in particolare alcune iniziative realizzate in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici e Renael, la Rete Nazionale delle agenzie energetiche locali.

Il 6 marzo, alle 11.30, presso la Sala Neri 1 (Hall Sud) si svolgerà l’evento ‘Cer: Le nuove opportunità per il territorio’, nell’ambito del quale sarà presentata l’iniziativa lanciata dal Mase, in collaborazione con Renael, per sensibilizzare i territori su rinnovabili e riqualificazione energetica con particolare attenzione alle Cer.

Le dichiarazioni di Pichetto

“Dopo un collaudo iniziale, una delle correzioni che stiamo facendo riguarda le Cer: stiamo chiudendo un innalzamento dei 5mila abitanti a 30mila. Oltre ad una precisazione sulla platea, mettendo anche l’autoconsumo a distanza”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, nel suo intervento a Key – The Energy Transition Expo, l’evento dedicato all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili che si svolge alla Fiera di Rimini fino a venerdì.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.