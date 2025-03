Enorme voragine a Seul, motociclista scomparso trovato morto

MeteoWeb

Un motociclista caduto in un’enorme voragine che si è aperta in una strada di Seul è stato trovato morto dopo circa 17 ore: è quanto hanno riferito le autorità della capitale sudcoreana. La voragine larga circa 20 metri e profonda 20 metri è apparsa improvvisamente in un incrocio nel quartiere di Myeongil-dong nella parte orientale di Seul lunedì pomeriggio, inghiottendo il motociclista 30enne e ferendo una donna che con il suo veicolo stava passandovi sopra. L’uomo è stato trovato con indosso un casco e degli stivali da motociclista. I soccorritori hanno trovato la sua motocicletta di fabbricazione giapponese e il suo telefono cellulare prima di raggiungere il suo corpo, hanno utilizzato escavatori, pale e altre attrezzature per trovare l’uomo. La donna ferita non è caduta nella voragine e ha riportato ferite lievi. La causa della voragine è in fase di accertamento.

