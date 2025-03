Epidemia di morbillo, casi in aumento e 22 persone ricoverate: intervento del Cdc

MeteoWeb

Il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) è intervenuto sul campo in Texas, dove è in corso un’epidemia di morbillo. Lo ha annunciato lo stesso Cdc su X, riferendo che sta collaborando con il dipartimento della Salute dello Stato. In precedenza, il Cdc aveva fornito al Texas supporto di laboratorio e vaccini contro morbillo-parotite-rosolia (Mmr) per aiutare le autorità sanitarie locali a fare fronte all’epidemia. In un aggiornamento pubblicato oggi, il Texas ha segnalato 159 casi di morbillo, con 22 persone ricoverate in ospedale. La maggior parte dei casi si verifica nella contea di Gaines, che ospita una vasta popolazione mennonita non vaccinata.

