L’epidemia di morbillo in Texas “preoccupa” Kennedy Jr: “i vaccini proteggono”

Il segretario alla Sanità degli USA Robert F. Kennedy Jr, noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini, ha espresso il suo sostegno alla vaccinazione contro il morbillo, mentre un’epidemia si sta diffondendo nel Sud/Ovest del Paese. Un bambino non vaccinato è morto a fine febbraio in Texas, rappresentando il primo caso di decesso negli USA per questa malattia altamente contagiosa in un decennio. Ieri Kennedy si è detto “profondamente preoccupato per la recente epidemia di morbillo“, in un articolo pubblicato da Fox News. “I vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all’immunità comunitaria, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici“, ha scritto. Tuttavia, ha affermato che “la decisione di vaccinarsi è personale” e ha esortato tutti i genitori a “consultarsi con i loro fornitori di assistenza sanitaria per comprendere le loro opzioni per ottenere il vaccino MMR“. Kennedy Jr ha inoltre dichiarato di aver incaricato le agenzie sanitarie federali, tra cui i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), di fornire supporto alle autorità sanitarie del Texas.

