Epilessia e memoria: nuova luce sui meccanismi del cervello

Un recente studio condotto dallo University College di Londra, pubblicato sulla rivista Brain Communications, ha rivelato come una comune forma di epilessia possa influenzare significativamente la memoria associata al linguaggio. La ricerca, guidata da John Duncan, ha analizzato le scansioni cerebrali di 84 pazienti affetti da epilessia del lobo temporale e sclerosi ippocampale, confrontandole con quelle di 43 individui sani.

I risultati hanno mostrato che il restringimento di aree specifiche del cervello, tra cui la corteccia prefrontale, temporale, cingolata e l’ippocampo, è strettamente correlato a una ridotta capacità di ricordare le parole. Questa scoperta è fondamentale per comprendere il modo in cui il cervello organizza e conserva i ricordi verbali, soprattutto in pazienti con epilessia.

Grazie a scansioni MRI dettagliate, i ricercatori hanno potuto individuare le aree del cervello più colpite, fornendo informazioni preziose per lo sviluppo di trattamenti neurochirurgici più mirati.

Secondo Giorgio Fiore, uno degli autori dello studio, questi risultati potrebbero aiutare a prevenire il peggioramento della memoria nei pazienti sottoposti a interventi chirurgici per l’epilessia. Un passo avanti significativo nella comprensione dei meccanismi cerebrali e delle possibili strategie terapeutiche.

