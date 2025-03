Equinozio di Primavera in arrivo: un allineamento celeste accende le aurore boreali

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi dell’equinozio di primavera, il 20 marzo alle 10:01 ora italiana, il cielo notturno potrebbe regalare spettacoli mozzafiato di aurore boreali. Questo fenomeno è dovuto a una particolare disposizione geometrica tra il Sole, la Terra e il vento solare, che aumenta la probabilità di tempeste geomagnetiche e, di conseguenza, la visibilità delle b.

Equinozio e magnetismo: un allineamento perfetto

L’equinozio di primavera segna il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, portando a un equilibrio tra ore di luce e di buio in tutto il pianeta. Tuttavia, oltre a segnare l’inizio della primavera astronomica, questo evento influisce anche sulle interazioni tra il vento solare e il campo magnetico terrestre.

Normalmente, le aurore boreali si verificano quando particelle cariche provenienti dal Sole (il vento solare) colpiscono la magnetosfera terrestre, innescando reazioni luminose nell’alta atmosfera. Durante gli equinozi, l’orientamento del campo magnetico terrestre è perpendicolare al flusso del vento solare, facilitando il trasferimento di energia tra il Sole e la Terra. Secondo Tom Kerss, autore di “The Northern Lights: The Definitive Guide to Auroras” (Collins, 2021), questa configurazione magnetica permette l’apertura di “buchi” nella magnetosfera terrestre, consentendo un’iniezione più efficace di particelle solari nell’ambiente geospaziale.

Primavera e aurore boreali: un binomio perfetto

Il fenomeno spiega perché i periodi intorno agli equinozi siano associati a un aumento dell’attività aurorale. Secondo David Hathaway, fisico solare dell’Ames Research Center della NASA, le tempeste geomagnetiche risultano quasi 2 volte più probabili in primavera e in autunno rispetto all’inverno e all’estate. Ciò si traduce in un maggior numero di aurore boreali visibili alle alte latitudini.

Tuttavia, la visibilità delle aurore in zone più meridionali dell’emisfero settentrionale dipende non solo dall’effetto equinoziale, ma anche dall’intensità delle tempeste geomagnetiche, che sono legate al ciclo solare. Attualmente, il Sole si trova vicino al massimo solare, un periodo di intensa attività della sua superficie, caratterizzato da un aumento delle espulsioni di massa coronale e del numero di macchie solari. Ciò potrebbe favorire eventi di aurora più spettacolari e più diffusi nel cielo notturno.

Un finale spettacolare per la stagione delle aurore?

Con l’equinozio alle porte e l’aumento dell’attività solare, gli appassionati di astronomia hanno gli occhi puntati al cielo. Anche se la stagione delle aurore boreali sta volgendo al termine nell’emisfero settentrionale a causa dell’allungamento delle giornate, potrebbero ancora avere luogo spettacoli luminosi prima dell’arrivo dell’estate.

Aurore boreali, occhi puntati al cielo

L’equinozio di primavera non è solo un momento di equilibrio tra giorno e notte, ma anche un’opportunità per osservare un fenomeno naturale straordinario: le aurore boreali. Grazie all’orientamento favorevole del campo magnetico terrestre rispetto al vento solare e al picco dell’attività solare, le prossime settimane potrebbero regalare spettacoli celesti indimenticabili. Per chi si trova nelle latitudini settentrionali, la raccomandazione è chiara: rimanere vigili e pronti a catturare uno degli eventi più affascinanti del nostro pianeta.

