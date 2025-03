Erosione silenziosa: perchè le fratture negli argini potrebbero causare esondazioni

MeteoWeb

Le crepe che si formano sugli argini dei fiumi rappresentano un fenomeno complesso legato a diversi fattori idrogeologici e strutturali. Durante una piena, l’acqua esercita una pressione significativa sulle sponde, infiltrandosi all’interno del terreno che compone l’argine. Se il livello del fiume scende rapidamente, l’acqua intrappolata all’interno cerca una via d’uscita, generando una spinta che può trascinare con sé particelle di terreno. Questo processo, noto come erosione interna o piping, porta alla creazione di cavità e vuoti nel sottosuolo che, nel tempo, si manifestano in superficie sotto forma di fessurazioni o veri e propri cedimenti strutturali.

Un altro fattore determinante è il comportamento del terreno dopo la ritirata dell’acqua. Il suolo, in particolare quello argilloso, ha la capacità di trattenere una grande quantità di umidità durante la fase di piena. Tuttavia, quando inizia ad asciugarsi, si verifica un naturale processo di ritiro. Se l’essiccazione avviene in modo rapido e disomogeneo, si possono formare crepe superficiali che, in alcuni casi, si propagano in profondità, indebolendo ulteriormente la stabilità dell’argine.

Le differenze di pressione tra l’interno dell’argine e l’alveo del fiume sono un altro fattore da considerare. Quando il livello dell’acqua si abbassa più rapidamente nel fiume rispetto a quello presente all’interno della struttura arginale, si crea uno squilibrio di forze che può provocare la formazione di fratture nel terreno. Questi squilibri di pressione sono particolarmente evidenti in argini realizzati con materiali a diversa permeabilità, che possono rispondere in modo differente alle variazioni di umidità e carico idraulico.

Anche il cedimento differenziale gioca un ruolo fondamentale. La piena, con il suo carico idrico e la forza delle correnti, può erodere alcune porzioni dell’argine, modificando la distribuzione dei materiali al suo interno. Quando il livello dell’acqua torna alla normalità, le aree maggiormente erose possono abbassarsi più velocemente rispetto ad altre, determinando la comparsa di crepe e discontinuità nel terreno. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle aree in cui il substrato è composto da materiali con diversa capacità di assestamento.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’azione delle correnti e della turbolenza durante la fase di piena. Se l’evento alluvionale è caratterizzato da forti flussi d’acqua, la base dell’argine può subire erosioni significative, minando la stabilità dell’intera struttura. Dopo il ritiro dell’acqua, l’effetto dell’erosione può manifestarsi con l’apertura di crepe che segnalano un indebolimento progressivo dell’argine. Queste fratture possono rappresentare un primo segnale di cedimento, soprattutto se tendono ad allargarsi nel tempo o se si approfondiscono con successive piene.

Oltre ai fenomeni naturali, anche l’azione umana può avere un impatto sulla stabilità degli argini. La rimozione totale della vegetazione lungo le sponde, ad esempio, può accentuare il problema. Gli apparati radicali delle piante contribuiscono infatti a consolidare il terreno, riducendo il rischio di erosione e migliorando la resistenza del suolo agli sbalzi termici e idrici. L’eliminazione improvvisa della copertura vegetale priva l’argine di un elemento di coesione naturale, esponendolo maggiormente ai processi di deterioramento.

Le crepe sugli argini non devono essere sottovalutate, poiché rappresentano un chiaro segnale di vulnerabilità strutturale. Il loro monitoraggio è essenziale per prevenire cedimenti improvvisi, che potrebbero compromettere la sicurezza idraulica di un territorio. Interventi tempestivi di consolidamento, tecniche di drenaggio adeguate e una corretta gestione della vegetazione ripariale possono contribuire a ridurre il rischio di deterioramento degli argini, garantendo una maggiore protezione contro future piene e fenomeni di erosione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.