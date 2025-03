Escursionista disperso in Alto Mugello, rintracciato all’alba

MeteoWeb

È stato ritrovato all’alba l’escursionista atteso nella giornata di ieri all’Eremo di Gamogna, nel comune di Marradi (Firenze), lungo il crinale appenninico tosco-romagnolo, ma mai giunto a destinazione. Le ricerche sono scattate alle 23:20, quando i Vigili del Fuoco del comando di Firenze – con il distaccamento di Marradi, Borgo San Lorenzo e la sede centrale – sono intervenuti lungo il sentiero CAI 521 per rintracciare l’uomo.

Sul posto sono state inviate due squadre di terra, mentre dalla sala operativa è stata attivata la procedura di localizzazione tramite il gestore telefonico per delimitare l’area di ricerca. Alle operazioni hanno partecipato un funzionario dei Vigili del Fuoco, personale specializzato in topografia, unità cinofile e operatori Dedalo del comando di Prato. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, non è stato possibile impiegare i droni.

L’escursionista è stato infine individuato in località Camurano, dove aveva deciso di fermarsi per la notte. Fortunatamente, è stato ritrovato in buone condizioni di salute.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.