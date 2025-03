Esplosione in una palazzina nel Pavese: si cerca tra le macerie

MeteoWeb

Un’esplosione si è verificata questa mattina in una palazzina a due piani a Villanterio, in provincia di Pavia. Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco e i sanitari. Secondo le prime informazioni, due persone sono uscite vive dal crollo e una si troverebbe sotto le macerie: i soccorsi sono ancora in corso. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas.

