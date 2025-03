Etna, l’attività del vulcano sotto gli “occhi” del satellite “Resurs-P” | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, l’Etna ha mostrato segni di crescente attività, con un’eruzione che si è verificata a febbraio. La lava è fuoriuscita da una fessura sul lato Sud del cratere “Bocca Nuova”. La situazione è costantemente monitorata per evitare eventuali danni alle persone e alle strutture nelle vicinanze. Per tenere sotto controllo il fenomeno, Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha utilizzato il satellite “Resurs-P” per acquisire immagini dettagliate. Questi strumenti permettono di osservare in tempo reale l’evoluzione dell’eruzione e di raccogliere dati cruciali per la ricerca scientifica e la protezione civile. Il monitoraggio satellitare rappresenta uno dei metodi più avanzati per la gestione dei rischi legati a fenomeni naturali come le eruzioni vulcaniche.

