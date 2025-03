Etna in eruzione, allerta rossa: chiuso l’Aeroporto di Reggio Calabria

MeteoWeb

L’Aeroporto di Reggio Calabria è stato chiuso al traffico aereo prima delle ore 13:00 di oggi a causa della cenere vulcanica emessa dall’Etna in eruzione. I venti sud/occidentali di oggi, infatti, spingono la cenere dell’Etna verso lo Stretto di Messina e rendono pericolosa l’attività aerea nella zona. Per precauzione, quindi, tutti i voli in arrivo e in partenza nello scalo dello Stretto sono stati dirottati su Lamezia Terme. Nessun problema operativo, invece, all’Aeroporto di Catania: è regolarmente aperto e i voli decollano e atterrano senza alcun problema, proprio grazie ai venti meridionali che spingono la cenere del vulcano verso Nord/Est.

I venti rimarranno tali anche nelle prossime ore, quindi anche se l’eruzione continuerà, l’Aeroporto di Catania non avrà alcun tipo di problema. La chiusura di Reggio Calabria, invece, potrebbe persistere. La chiusura non ha nulla a che vedere con la presenza della sabbia del Sahara, che ingloba in queste ore tutto il Centro/Sud e non provoca alcun problema al traffico aereo.

Intanto l’INGV Osservatorio Etneo ha comunicato che da stamane si osserva attraverso le telecamere di sorveglianza un’attività esplosiva al cratere di Sud-Est. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione Nord Est. L’ampiezza media del tremore vulcanico appare stabilizzata su valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del Cratere di Sud-Est nell’intervallo di profondità compreso tra 2900 metri e 3000 metri sopra il livello del mare. Inoltre, si registra una modesta attività infrasonica che appare lievemente in incremento. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo clinometrica e GNSS dell’ETNA non hanno mostrato variazioni significative in nessuno dei parametri misurati.

L’attuale fase eruttiva dell’Etna ha fatto elevare al massimo grado l’allerta per il volo, il VONA, che è di colore ‘rosso’.

