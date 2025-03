Etna, INGV: attività stromboliana ai crateri sommitali

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo segnala attività stromboliana in corso da questa mattina ai crateri sommitali dell’Etna. “Causa condizioni meteo non si ha l’opportunità di osservare l’accadimento di eventuale attività in corso. Il modello previsionale indica che un’eventuale nube eruttiva si disperderebbe in direzione NE“, precisa l’INGV. Dal punto di vista sismico dalle 05:30 circa di oggi l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un repentino incremento ed alle 8 ha raggiunto l’intervallo dei valori alti, con ulteriore attuale tendenza ad aumentare. “La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del Cratere di Sud/Est ad una quota di circa 2900 m sopra il livello del mare. L’attività infrasonica appare, al momento, assente; tuttavia, non si esclude che a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche la valutazione dello stato dell’attività infrasonica sia fortemente compromessa. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo clinometrica e GNSS dell’Etna non hanno mostrato variazioni significative in nessuno dei parametri misurati“.

