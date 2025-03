Etna, la mostra sugli strumenti scientifici che hanno raccontato il vulcano nel corso dei secoli

MeteoWeb

Il prossimo lunedì 10 marzo, presso il Museo della Fabbrica del Monastero dei Benedettini di Catania, sarà inaugurata la mostra “Lo studio dell’Etna – Tra strumenti e rappresentazioni” curata dall’Università di Catania in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La mostra, visitabile gratuitamente fino al 30 aprile, esporrà al pubblico antichi strumenti scientifici utilizzati per lo studio dell’Etna, video e riproduzioni di documenti provenienti dall’Archivio Storico dell’Università di Catania e dall’Archivio di Stato catanese, per raccontare l’affascinante e proficua interazione tra le diverse discipline scientifiche che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della vulcanologia moderna.

Gli strumenti scientifici che comporranno l’itinerario espositivo provengono dalle collezioni del Museo degli Strumenti Antichi di Fisica e del Museo di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia dell’Università di Catania e dalla collezione storica dell’Osservatorio Etneo dell’INGV: pezzi unici che raccontano come, negli anni, la vulcanologia si sia affermata come scienza sperimentale. I visitatori potranno avventurarsi alla scoperta di un patrimonio storico-culturale d’eccezione, frutto della ricerca vulcanologica condotta a Catania dal XVIII al XX secolo.

