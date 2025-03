L’Europa tenta di attrarre i ricercatori americani mentre Trump taglia i finanziamenti

MeteoWeb

Un gruppo di Paesi europei sta elaborando una strategia per rubare ricercatori negli Stati Uniti in risposta ai tagli del governo americano all’istruzione e alla ricerca. Dodici governi hanno affermato che l’Unione Europea ha bisogno di un “boom di attrattività” per far arrivare talenti dall’estero “che potrebbero soffrire di interferenze nella ricerca e tagli ai finanziamenti mal motivati ​​e brutali“, in una lettera alla Commissione Europea, visionata da POLITICO. La lettera senza data era indirizzata alla Commissaria UE per l’Innovazione Ekaterina Zaharieva e firmata da Francia, Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Spagna, Slovenia, Germania, Grecia, Bulgaria e Romania. “È urgente organizzarci per accogliere talenti che vorrebbero o hanno bisogno di lasciare gli Stati Uniti“, ha detto il Ministro della Ricerca francese Philippe Baptiste a POLITICO in una dichiarazione.

“L’attuale contesto internazionale ci ricorda che la libertà della scienza può essere messa a rischio ovunque e in qualsiasi momento“, si legge nel testo.

Da quando Donald Trump è entrato in carica a gennaio, il panorama della ricerca e dell’istruzione degli Stati Uniti è stato colpito da tagli massicci. Il Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti ha iniziato a tagliare circa la metà della sua forza lavoro e diverse università, tra cui la Johns Hopkins University, hanno tagliato posti di lavoro a causa della perdita di finanziamenti governativi.

La lettera includeva diversi suggerimenti su come attrarre ricercatori, tra cui finanziamenti dedicati, un quadro di immigrazione e il rafforzamento delle partnership con “altre nazioni scientifiche leader“.

I Paesi vogliono che la Commissione organizzi un incontro dei Ministri della ricerca dell’UE nelle prossime settimane per elaborare un piano, hanno scritto.

Nelle ultime settimane, diverse università in tutta Europa hanno avviato tentativi di attrarre ricercatori con sede negli Stati Uniti. Una delle università di Bruxelles, la Libera Università di Bruxelles, ha annunciato 12 posizioni per ricercatori internazionali “con un focus specifico sugli studiosi americani”. Anche l’Università francese di Aix-Marseille ha lanciato un programma “safe space for science”, riferendosi a “un contesto in cui alcuni scienziati negli Stati Uniti potrebbero sentirsi minacciati o ostacolati nelle loro ricerche”.

