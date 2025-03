L’evento in occasione della Giornata Nazionale per la sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare

MeteoWeb

In occasione della Giornata Nazionale per la sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, Auxologico organizza un evento in Auxologico San Luca (p.le Brescia 20, Milano) per riflettere insieme sulla tematica con il personale sanitario, ricercatori, giornalisti e rappresentanti del mondo della cultura, sportivi, pazienti e familiari. Per Auxologico i DCA rappresentano una delle prioritarie sfide di prevenzione, cura e ricerca portate avanti nelle proprie strutture sanitarie in Lombardia, Piemonte e Lazio. L’iniziativa in programma vuole anche essere l’occasione per richiamare l’attenzione delle Istituzioni e dei mass media su questa patologia, per la quale muoiono più di 4.000 giovani ogni anno.

Interverranno:

Mario Colombo Presidente di Auxologico,

Maria Rosaria Campitiello Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Ministero della Salute,

Guido Bertolaso Assessore al Welfare, Regione Lombardia,

Don Massimo Angelelli Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana

Modera

il Dott. Leonardo Mendolicchio Psichiatra, Direttore Riabilitazione dei DCA, Auxologico uno dei maggiori esperti per la cura dei Disturbi Alimentari d’Italia

Verrà proiettato il cortometraggio “Amarmi mi affatica” di Annunziata Afeltra.

Saranno presenti anche Francesca Fialdini Giornalista e conduttrice televisiva e Andrea Casadio Medico, giornalista e autore televisivo, ha ideato e dirige il programma “Fame d’Amore” che parleranno dell”importanza di raccontare i DCA sui media e come raccontarli.

Con la Dott.ssa Emanuela Apicella Psichiatra, Riabilitazione dei DCA, Auxologico si parlerà dell’ assistenza clinica per i DCA

Con il Dott. Federico Brusa Ricercatore presso il Laboratorio sperimentale ricerche Neuroscienze Metaboliche di Auxologico si parlerà della ricerca sui DCA

La prevenzione dei DCA verrà trattata dalla Dott.ssa Leila Danesi Endocrinologa, U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo di Auxologico

Agonismo e prevenzione dei DCA nello sport se ne parlerà con il Presidente Federazione Ginnastica d’Italia e con Viola Sella Atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica.

