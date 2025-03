L’evoluzione del cacao: una storia antica di oltre 7 milioni di anni

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato sulla rivista PLOS One ha rivelato che l’albero di cacao (Theobroma cacao) potrebbe aver iniziato a diversificarsi circa 7,5 milioni di anni fa. La ricerca, condotta da un team di scienziati dell’Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile della Ceja de Selva (INDES-CES) e dell’Università Nazionale Toribio Rodríguez de Mendoza in Perù, ha analizzato il genoma e il DNA dei cloroplasti di 7 genotipi di cacao raccolti nelle province di Bagua e Utcubamba.

Secondo gli esperti, la divergenza tra Theobroma cacao e Theobroma grandiflorum risale a circa 10-11 milioni di anni fa, mentre la diversificazione interna della specie di cacao avrebbe avuto inizio nel Pliocene o nel Miocene, intorno a 7,55 milioni di anni fa. I dati raccolti hanno confermato una struttura genomica tipica delle angiosperme, ma con caratteristiche distintive. L’analisi dei cloroplasti ha identificato 130 geni nel genoma del cacao, tra cui 85 codificanti proteine, 37 tRNA e 8 rRNA.

Una delle scoperte più interessanti riguarda il gene ycf1, che potrebbe rappresentare un nuovo marcatore per distinguere le varietà di cacao. Questo risultato potrebbe avere implicazioni significative per la classificazione e la selezione delle piante, con potenziali vantaggi per la conservazione delle varietà di cacao di alta qualità.

Secondo i ricercatori, queste nuove informazioni potrebbero rivoluzionare la comprensione dell’evoluzione genetica del cacao e migliorare le strategie di coltivazione e conservazione della pianta. L’identificazione di specifici marcatori genetici potrebbe facilitare lo sviluppo di varietà più resistenti e produttive, aprendo nuove prospettive per l’industria del cioccolato e per la tutela della biodiversità del cacao.

