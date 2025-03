Ambiente, farfalle a rischio scomparsa negli USA: sono diminuite del 22%

MeteoWeb

Le popolazioni di farfalle negli Stati Uniti sono in preoccupante declino, in calo del 22% in soli 20 anni. Perdite così diffuse e preoccupanti preannunciano minacce ambientali più ampie e sottolineano l’urgente necessità di azioni di conservazione. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Washington State University e pubblicato sulla rivista Science. “I nostri risultati su scala nazionale – scrivono gli autori – dipingono il quadro più completo e preoccupante dello stato delle farfalle in tutto il Paese all’inizio del XXI secolo”.

Il declino della biodiversità è stato ampiamente documentato in tutto il mondo. Tra queste perdite, il declino degli insetti è particolarmente preoccupante, dati i loro ruoli cruciali in molti processi ecologici. Le farfalle, il gruppo di insetti più sistematicamente monitorato negli Stati Uniti, sono state controllate tramite programmi guidati da volontari ed esperti per decenni. Tuttavia, studi precedenti sono stati geograficamente frammentati e metodologicamente incoerenti, rendendo difficile discernere tendenze su larga scala nelle popolazioni di farfalle.

I dati del declino delle farfalle negli USA

Per affrontare questo problema, gli autori della nuova ricerca hanno compilato e armonizzato un ampio e diversificato set di dati sul monitoraggio delle farfalle negli Stati Uniti contigui, integrando 12,6 milioni di singole osservazioni di farfalle provenienti da oltre 76.000 indagini condotte tra il 2000 e il 2020. L’analisi ha scoperto che l’abbondanza di farfalle negli Stati Uniti contigui è diminuita del 22% negli ultimi 20 anni, con un calo annuale dell’1,3%. Mentre i cali sono stati osservati in tutte le regioni, le perdite di farfalle sono state particolarmente gravi nel Sud-Ovest.

Secondo i risultati, il declino diffuso è stato in gran parte causato da forti perdite di popolazione in molte singole specie, con il 33% delle specie che ha mostrato cali significativi e solo il 3% che ha registrato guadagni. Oltre 100 specie sono diminuite di oltre il 50%, tra cui 22 che hanno subito perdite superiori al 90%.

Inoltre, i tratti delle specie come l’apertura alare e le preferenze delle piante ospiti non hanno previsto in modo affidabile quali specie fossero in declino, evidenziando la complessità dei fattori che determinano queste perdite.

L’importanza delle strategie di conservazione

Nonostante queste sfide, i ricercatori notano che le farfalle hanno il potenziale per una rapida ripresa in condizioni favorevoli, evidenziando l’importanza di strategie di conservazione proattive per prevenire ulteriori cali e per supportare la stabilità della popolazione a lungo termine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.