Festa del Papà 2025, cosa significa il Doodle di Google

Oggi, 19 marzo 2025, Google celebra la Festa del Papà con un Doodle speciale. Chi visita la homepage del motore di ricerca trova un’illustrazione animata che raffigura una volpe intenta a giocare affettuosamente con i suoi piccoli. Il disegno trasmette un messaggio di amore, protezione e gioco, elementi fondamentali del legame tra padri e figli nel mondo animale e umano.

Google dedica i suoi Doodle alle ricorrenze più significative, e quello di quest’anno si ispira alla natura per rappresentare la paternità in modo dolce e universale. L’animazione mostra la volpe mentre interagisce con i cuccioli, simbolo di educazione, cura e complicità, valori centrali nel ruolo paterno.

Festa del Papà 2025, perché si celebra il 19 marzo?

In Italia e in molti Paesi di tradizione cattolica, la Festa del Papà si celebra il 19 marzo in onore di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù e modello di padre amorevole e responsabile. La ricorrenza è profondamente radicata nella cultura italiana e ha un significato non solo religioso, ma anche familiare. In questa giornata, i figli rendono omaggio ai loro padri con regali, biglietti e gesti affettuosi.

La festività, tuttavia, non si celebra ovunque nello stesso giorno: negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, ad esempio, la Festa del Papà cade la terza domenica di giugno, seguendo una tradizione nata nei primi del Novecento.

Indipendentemente dalla data, il significato rimane lo stesso: celebrare la figura paterna e riconoscere il suo ruolo essenziale nella famiglia e nella crescita dei figli. Il Doodle di oggi, con la sua rappresentazione della volpe e dei suoi piccoli, è un omaggio semplice ma efficace a questo legame unico e speciale.

