Festa della Donna, il convegno di Confcooperative sulla medicina di genere

“Pari ma non uguali. Che genere di medicina. Riconoscere le differenze per promuovere un benessere più equo”. È questo il titolo del convegno sulla medicina di genere promosso da Confcooperative Emilia Romagna, Commissione Dirigenti Cooperatrici dell’Emilia-Romagna e Cooperazione Salute, in programma lunedì 10 marzo 2025 a partire dalle ore 9.30 al Palazzo della Cooperazione di Bologna (via Calzoni 1/3). L’evento è organizzato in occasione della Festa della Donna. “La salute è un diritto fondamentale e l’informazione è uno dei primi doveri a cui vogliamo rispondere – dichiara Anna Piacentini, presidente Commissione Dirigenti Cooperatrici dell’Emilia-Romagna -. L’avvento della medicina di genere ha portato in evidenza una nuova cultura rispetto alla prevenzione, all’anamnesi e alla cura delle malattie tenendo in considerazione le differenze biologiche – a partire da quelle ormonali – tra uomo, donna e bambino. Con la Commissione Dirigenti Cooperatrici dell’Emilia-Romagna abbiamo scelto di festeggiare la Festa della Donna diffondendo consapevolezza su questo tema, coinvolgendo le nostre cooperative dei settori sanità e sociale. È solo il primo passo di un percorso che ci accompagnerà durante tutto l’anno”.

“Questo convegno, che vedrà la partecipazione di autorevoli ospiti, si inserisce nel solco delle attività promosse dalla nostra Associazione in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative per promuovere una cultura fatta di inclusione e attenzione alla persona, in linea con i principi cooperativi – dichiara Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna -. Inoltre, in occasione della Festa della Donna intendiamo dedicare particolare attenzione a temi che riguardano oltre la metà degli occupati delle nostre cooperative, rappresentanti proprio da donne”.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Francesco Milza – presidente Confcooperative Emilia Romagna

Massimo Fabi – assessore alle Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna

Michele Odorizzi – presidente Cooperazione Salute

Cristina Amadori – vicepresidente Confcooperative Sanità Emilia Romagna

Alessandra Rinaldi – presidente Commissione Nazionale Dirigenti Cooperatrici

Manuela Rontini – sottosegretaria alla Presidenza Regione Emilia-Romagna

“Una visione strategica”

Lorella Franzoni – docente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia all’Università di Parma, presidente del Master di II livello in Medicina di Genere

Approccio genere-specifico in Medicina: una sfida per garantire equità e cure personalizzate

Loreley Bianconi – medico medicina generale, AUSL Romagna. Coordinatrice del centro di formazione medicina di genere OMCEO Rimini

La medicina di genere nel rapporto col paziente

Sonia Alvisi – consigliere di Parità Regione Emilia-Romagna

L’impatto dello stress correlato all’ambiente di lavoro sulla salute della persona

Giulia Ricci Lucchi – direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia all'Ospedale di Lugo, AUSL Romagna

Presentazione progetto “Percorso Donna” con evidenza dei dati raccolti

“Le proposte della cooperazione”

Renato Scienza – primario emerito neurochirurgia Padova

L’importanza del telemonitoraggio clinico nella prevenzione delle malattie

Lucia Bedei – dirigente medico in Oncologia presso U.O. Prevenzione Oncologica Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì

L’importanza della prevenzione: screening e stili di vita. In collaborazione con IOR Istituto Oncologico Romagnolo Coop Sociale

Maurizio Gozzi – amministratore delegato 3C Salute società cooperativa Impresa Sociale

La salute per la donna e per l’uomo tra cultura, educazione e prevenzione

Sandra Borghi – Psicologa e psicoterapeuta Progetto Crescere società cooperativa sociale

L’osservatorio della medicina di genere nelle giovani generazioni

Elena Lusvardi – responsabile Ufficio Comunicazione Cooperazione Salute

L’importanza della sanità integrativa in ottica di genere

Conclusioni

Anna Piacentini – presidente Commissione Dirigenti Cooperatrici Emilia Romagna

