Fine di un’era (breve), il Pacifico cambia volto: La Niña sta già svanendo

MeteoWeb

Le previsioni dei Global Producing Centres for Seasonal Prediction dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) indicano che le attuali temperature della superficie marina più fredde della media nel Pacifico equatoriale dovrebbero tornare alla normalità. C’è una probabilità del 60% che le condizioni tornino a condizioni ENSO-neutrali (né El Niño né La Niña) durante marzo-maggio 2025, aumentando al 70% per aprile-giugno 2025.

Nel frattempo, secondo quanto riporta la WMO, la probabilità che si sviluppi El Niño è trascurabile durante il periodo di previsione (da marzo a giugno). Tuttavia, l’incertezza nelle previsioni a lungo termine è più alta del solito a causa della barriera di prevedibilità della primavera boreale, una sfida ben nota nelle previsioni a lungo termine di El Niño e La Niña.

“Le previsioni stagionali per El Niño e La Niña e gli impatti associati sui modelli meteorologici e climatici a livello globale sono uno strumento importante per fornire informazioni per avvisi e azioni tempestive e sono uno dei numerosi servizi offerti dalla comunità WMO per supportare il processo decisionale“, ha affermato il Segretario generale dell’OMM Celeste Saulo. “Queste previsioni si traducono in milioni di dollari di risparmi economici per settori chiave come agricoltura, energia e trasporti e hanno salvato migliaia di vite nel corso degli anni consentendo la preparazione al rischio di catastrofi“.

La Niña si riferisce al raffreddamento su larga scala delle temperature superficiali dell’oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale, associato a cambiamenti nella circolazione atmosferica tropicale, tra cui cambiamenti nei venti, nella pressione e nei modelli di precipitazioni. In genere, La Niña porta impatti climatici che sono l’opposto di El Niño, specialmente nelle regioni tropicali.

Nel contesto del cambiamento climatico, però la WMO ricorda che gennaio 2025 è stato il gennaio più caldo mai registrato, nonostante le deboli condizioni de La Niña presenti da dicembre 2024, quando le anomalie della temperatura della superficie del mare osservate nel Pacifico equatoriale hanno superato la soglia de La Niña.

Sebbene l’El Niño-Southern Oscillation (ENSO) sia un fattore chiave dei modelli climatici globali, non è l’unico fattore che modella il clima della Terra. Per fornire una prospettiva climatica più completa, la WMO pubblica anche regolarmente Global Seasonal Climate Updates (GSCU). Questi aggiornamenti tengono conto dell’influenza dei principali modelli di variabilità climatica, tra cui l’oscillazione nordatlantica, l’oscillazione artica e il dipolo dell’oceano indiano. Gli aggiornamenti monitorano anche lo stato delle anomalie dell’indice di temperatura superficiale del mare nell’Atlantico tropicale settentrionale (NTA) e nell’Atlantico tropicale meridionale (STA), nonché le anomalie globali e regionali della temperatura superficiale e delle precipitazioni e la loro evoluzione nella prossima stagione.

Poiché si prevede che le temperature della superficie del mare saranno superiori alla media in tutti i principali oceani, ad eccezione del Pacifico orientale, nella zona quasi equatoriale, le ultime previsioni GSCU prevedono temperature superiori alla media in quasi tutte le aree terrestri del mondo.

