Firmato un memorandum d’intesa per potenziare l’energia nucleare: cosa prevede l’accordo

Il Kenya e la Cina hanno firmato un memorandum d’intesa per dare impulso allo sviluppo dell’energia nucleare nel Paese africano, che prevede di avviare la costruzione della prima centrale nucleare sulla sua costa nel 2027. L’accordo tra la Kenya National Nuclear Power Agency (NuPEA) e la China Nuclear Engineering and Construction Corporation (CNECC) è stato firmato a Nairobi alla presenza del ministro keniota dell’energia Opiyo Wandayi. “Le collaborazioni ei partenariati sono fondamentali per guidare il Paese nelle decisioni sulla tecnologia appropriata da prendere in considerazione per l’attuazione del programma di energia nucleare”, ha dichiarato l’amministratore delegato della NuPEA Justus Wabuyabo durante la cerimonia, secondo quanto riportato dai media locali. Wabuyabo, che ha firmato il documento insieme al suo omologo del CNECC Li Xiaohong, ha affermato che né il Tesoro keniota né l’Ufficio del Procuratore Generale “si sono opposti alla firma e all’esecuzione dell’accordo, aprendo la strada alla sua piena attuazione”. Il patto prevede la cooperazione nella ricerca, nell’innovazione e nel trasferimento di tecnologia e si concentra, in particolare, sul trasferimento di know-how per lo sviluppo dell’energia nucleare.

Per valutare i progressi della collaborazione, sarà istituito un gruppo di lavoro congiunto per garantire l’allineamento degli interessi di Nairobi e Pechino. La costruzione della centrale nucleare, per la quale sono stato prese in considerazione le contee meridionali di Kwale e Kilifi, è stata osteggiata dalle organizzazioni ambientaliste e dai membri della comunità locale, che ne criticano non solo il potenziale impatto sull’ambiente, ma anche il debito che il Paese dovrà sostenere per far fronte agli alti costi. Tuttavia, il governo keniota ritiene che questi piani siano essenziali per coprire l’intera domanda di energia nei prossimi anni. Una ventina di Paesi africani sta intraprendendo o esplorando la propria transizione energetica con lo sviluppo dell’energia nucleare , una soluzione che potrebbe alleviare la crescente crisi elettrica causata dalla crescita demografica, ma che richiede il superamento di una serie di sfide finanziarie, logistiche e ambientali per essere una fonte utile e sicura.

