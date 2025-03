Firmato un memorandum d’intesa sulle soluzioni di stoccaggio energetico a lunga durata

MeteoWeb

“Long Duration Energy Storage Council (LDES Council) e Kyoto Club sono lieti di annunciare la firma di un memorandum d’intesa (MoU) per incentivare la collaborazione tra le rispettive organizzazioni al fine di informare, valutare e promuovere l’adozione di soluzioni di stoccaggio energetico a lunga durata (LDES) per i clienti e accelerare la decarbonizzazione sistemica delle reti elettriche. Le organizzazioni lavoreranno insieme per affrontare le barriere e identificare le opportunità per accelerare l’adozione delle soluzioni LDES, attraverso iniziative come materiali educativi, workshop per le parti interessate, webinar e altri eventi”. E’ quanto si legge in un comunicato.

“LDES Council è lieto di approfondire la propria collaborazione con Kyoto Club”, ha dichiarato Alex Campbell, Direttore delle politiche e delle partnership dell’LDES Council. “L’LDES è un componente essenziale per la transizione energetica pulita in Italia e nel mondo. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Kyoto Club per accelerare il dispiegamento delle soluzioni LDES”.

“Siamo felici di firmare questa partnership con il Long Duration Energy Storage Council, un passo importante verso un futuro energetico più sostenibile. Oggi, la soluzione dell’accumulo a lunga durata è un fattore chiave per accelerare l’ingresso delle energie rinnovabili oltre il 50%, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza per il sistema energetico. La maggior parte delle tecnologie di stoccaggio è già in fase commerciale o pre-commerciale, pronta a supportare la transizione energetica e a contribuire alla decarbonizzazione del settore. Le collaborazioni come questa sono essenziali per diffondere conoscenza e promuovere soluzioni innovative e scalabili in grado di soddisfare le esigenze del mercato e le politiche energetiche globali”, ha dichiarato Letizia Magaldi, Presidente di Kyoto Club.

I dettagli

Il Memorandum definisce le opportunità di collaborazione previste, tra cui un toolkit di politiche pubbliche per guidare le azioni di supporto da parte dei decisori politici e collaborare per identificare le barriere politiche e di mercato per il dispiegamento delle soluzioni LDES.

L’LDES Council ha recentemente pubblicato Deploying LDES: Implementation Best Practices, un documento che dettaglia un quadro conciso di politiche per i decisori politici, i regolatori, i fornitori di tecnologie e gli utenti finali per accelerare il lancio delle soluzioni LDES. Il quadro del piano include sette azioni abilitanti per stimolare l’azione e accelerare il dispiegamento e la diffusione delle soluzioni LDES a livello globale.

