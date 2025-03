Frana a Montescaglioso: famiglie evacuate nel Materano

MeteoWeb

A Montescaglioso, nel Materano, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, in contrada Lucito, a causa del crollo di parte di un terreno roccioso sovrastante una grotta. Sul posto anche i tecnici comunali, che hanno constatato la necessità di evacuare 5 immobili e alcuni garage annessi ad una piazza che insistono su una parte del terreno roccioso interessato dal crollo. Inoltre, è stata inibita al transito anche un’intera strada. Cinque in tutto le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nell’immediato. Non si sono registrati feriti. Sul posto anche i Carabinieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.