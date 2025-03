Frana a Sarsina: chiuso tratto della SS71 nel Cesenate

MeteoWeb

A causa di una frana che ha causato la caduta di alcuni massi sul piano viabile, è stato chiuso un tratto della strada statale 71 ‘Umbro Casentinese’ in località Sarsina, in provincia di Forlì Cesena. Il tratto è interdetto al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 233,500. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per le prime attività di rimozione del materiale franoso che ha invaso la sede stradale. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria.

