Francia, il governo prepara “manuale di sopravvivenza” sulla guerra da distribuire a tutta la popolazione “entro l’estate”

La Francia si sta preparando a distribuire un “manuale di sopravvivenza” a tutte le famiglie per aiutare i cittadini a prepararsi a “minacce imminenti“, tra cui un conflitto armato sul suolo francese. Una portavoce del primo ministro François Bayrou ha affermato alla CNN: “Il manuale di sopravvivenza mira a incoraggiare i cittadini a sviluppare la loro resilienza di fronte a diverse crisi. Ciò include disastri naturali, incidenti tecnologici e informatici, crisi sanitarie come il Covid-19 e crisi di sicurezza come attacchi terroristici e conflitti armati. Se approvato da Bayrou, l’opuscolo di 20 pagine sarà consegnato alle famiglie prima dell’estate“.

Rispetto alle crescenti tensioni internazionali e geopolitiche degli ultimi anni, la Francia guidata da Macron si è posta come capofila in Europa tra i Paesi più attivi nello scontro con la Russia tramite l’Ucraina avendo più volte annunciato la disponibilità ad inviare soldati in Ucraina a combattere direttamente contro l’esercito russo.

