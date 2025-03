Francia, incidente aereo durante esercitazione militare: due Alpha Jet si scontrano in volo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un incidente ha coinvolto due jet appartenenti alla squadra acrobatica dell’Aeronautica Militare francese durante un addestramento nella Francia orientale. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano due aerei della formazione della Patrouille de France che si scontrano in volo e precipitano vicino a Saint-Dizier. Tre persone si sono eiettate e stanno ricevendo cure mediche. Il Ministro delle Forze armate francesi, Sébastien Lecornu, ha confermato tramite i social media che l’incidente è avvenuto durante le prove di esibizione e che sono stati mobilitati i servizi di emergenza.

Una fonte portavoce dell’Aeronautica e dello spazio francese ha detto a France24 che due piloti e un passeggero sono riusciti a eiettarsi e sono stati trovati coscienti. Ora stanno ricevendo le cure mediche appropriate.

Danni anche a terra

Uno degli aerei è entrato in collisione con un silo in una struttura industriale vicina, provocando un incendio. Il secondo aereo sarebbe atterrato in un canale. Non sono state segnalate vittime a terra. L’incidente è avvenuto nei pressi della base aerea 113, che si trova a 4 chilometri a ovest di Saint-Dizier e che ospita gli squadroni di Dassault Rafale.

La Patrouille de France

Patrouille de France è il principale team di esibizione della French Air & Space Force, analogo alle Red Arrows della Royal Air Force e alle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare italiana. Il team affonda le sue radici nel 1931 e pilota l’aereo da addestramento Dassault/Dornier Alpha Jet dal 1981. Il team è famoso in tutto il mondo per il suo contributo annuale alle celebrazioni del Giorno della Bastiglia a Parigi, dove esegue un sorvolo creando nel cielo il rosso, il bianco e il blu della bandiera francese.

