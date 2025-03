Francia-Italia U19 interrotta, situazione incredibile allo stadio: non si vede nulla

MeteoWeb

La sfida tra Italia e Francia Under 19, valida per l’ultima giornata della fase Elite degli Europei di categoria, è stata sospesa nel finale a causa della fitta nebbia calata sullo stadio “Ceravolo” di Catanzaro. Al momento dell’interruzione, gli Azzurrini erano avanti 2-0 grazie alle reti di Camarda e Ekhator, entrambe nate da due splendide azioni orchestrate da un ispiratissimo Venturino. Nel primo tempo, proprio Venturino ha servito un assist preciso per Camarda, bravo a sbloccare il risultato. Nella ripresa il raddoppio firmato da Ekhator.

Tuttavia, la vittoria dell’Italia si rivela inutile: la Spagna ha travolto la Lettonia per 4-1 nell’altra gara del girone, conquistando così il primo posto e il pass per la fase finale dell’Europeo Under 19.

