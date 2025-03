La Francia si prepara ad accogliere gli scienziati in fuga dalle politiche di Trump

MeteoWeb

La Francia si prepara ad accogliere gli scienziati in fuga dagli Stati Uniti, a causa delle politiche del presidente Donald Trump. Il governo ha chiesto alle istituzioni di ricerca di riflettere su dispositivi da attuare per accogliere gli studiosi che lasceranno gli USA, riporta AFP. “Sono già molti gli scienziati noti che si interrogano sul loro futuro negli Stati Uniti. Auspichiamo di accoglierne un certo numero“, ha affermato il Ministro dell’Istruzione superiore, Philippe Baptiste, in una lettera indirizzata all’Agenzia nazionale per la ricerca, alle università e agli enti di ricerca come il Cnrs e l’Istituto nazionale di sanità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.