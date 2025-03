Frane, chiusa per lavori Sr 445 a Castelnuovo Garfagnana

MeteoWeb

Ripartono i lavori in somma urgenza per la frana sulla strada regionale 445 della Garfagnana in località Molinetto nel comune di Castelnuovo, che resterà quindi chiuso al traffico dalle 20 di giovedì 27 marzo alle 6 di lunedì 31 marzo. Già a febbraio la Provincia di Lucca aveva avviato un primo intervento per realizzare un’opera di sostegno della viabilità che presentava segni di cedimento verso valle con l’istituzione di un senso unico alternato. Tuttavia le nuove importanti piogge di metà marzo, abbattutesi su terreni già saturi d’acqua, hanno determinato un aggravamento del dissesto già in corso con un nuovo intervento in somma urgenza. Nei giorni di chiusura il traffico leggero, mezzi di soccorso e Tpl potranno utilizzare la provinciale 43 di Monteperpoli, vietata invece al traffico pesante.

