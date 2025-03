Maltempo, frane, smottamenti e allagamenti: la pioggia mette in ginocchio il Messinese

MeteoWeb

La situazione meteorologica e idrogeologica nell’area di Messina sta assumendo connotati sempre più preoccupanti. Dopo giorni di piogge intense, il territorio si trova ora in una condizione di fragilità estrema, mentre le previsioni annunciano ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni. Un contesto che impone massima attenzione, sia da parte delle autorità che della popolazione residente. Le piogge previste – circa 100–150mm – si sono abbattute puntualmente sul territorio, provocando un rapido deterioramento della stabilità dei suoli. Picchi vicinissimi ai 200mm (vedi mappa a corredo dell’articolo in alto).

L’arrivo di un ulteriore sistema perturbato dal Mar Tirreno, alimentato da un “fiume atmosferico” proveniente da sud-ovest, promette di prolungare e intensificare la fase di maltempo. Questo flusso d’aria umida e carica di pioggia rappresenta un rischio concreto per un’area già allo stremo.

Il terreno, ormai saturo dopo le abbondanti piogge, ha perso la capacità di assorbire ulteriore umidità. Questa condizione crea un pericoloso effetto domino: anche precipitazioni moderate possono generare allagamenti, smottamenti e frane improvvise. La rete idrografica secondaria della zona, composta da torrenti e canali spesso non regimentati, è al limite della propria portata. Alcuni corsi d’acqua minori hanno già mostrato segni di tracimazione, mentre altri vengono costantemente monitorati per rischio esondazione.

Particolarmente critica è la condizione delle aree collinari attorno a Messina. In passato, questi territori sono stati teatro di frane devastanti, spesso scatenate da condizioni meteo analoghe a quelle attuali. I piccoli centri abitati situati lungo i versanti montuosi sono i più esposti, e la combinazione tra pendenze accentuate, suolo impregnato e nuove piogge aumenta esponenzialmente il rischio di dissesto idrogeologico.

La viabilità rappresenta un altro punto nevralgico. Diverse strade collinari, fondamentali per il collegamento tra frazioni e zone rurali, potrebbero diventare impraticabili in caso di smottamenti. Le autorità locali stanno valutando eventuali limitazioni alla circolazione, mentre la popolazione è invitata a evitare spostamenti non necessari.

Neanche le aree urbane sono al sicuro. Quartieri come Zafferia, già in passato colpiti da inondazioni e colate di fango, tornano ad essere sorvegliati speciali. Il rischio di allagamenti nelle zone a bassa quota resta elevato, soprattutto se i sistemi fognari saranno messi sotto pressione da nuove piogge torrenziali.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano lo scenario critico. È in vigore un’allerta arancione per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte del 29 marzo, mentre resta attiva anche un’allerta gialla per temporali. Si tratta di un segnale importante, che sottolinea la necessità di restare informati e pronti ad agire.

In un contesto così instabile, la prevenzione diventa essenziale. È fortemente raccomandato evitare percorsi a rischio, soprattutto in aree collinari o in prossimità di corsi d’acqua. Le autorità dovrebbero attivare tutte le misure di protezione civile necessarie, dal monitoraggio strumentale dei versanti alla pronta evacuazione di eventuali zone critiche. È inoltre fondamentale che la cittadinanza segua con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali, evitando fonti non verificate e mantenendo un comportamento responsabile.

Le prossime ore saranno decisive. Con il terreno ormai esausto e nuovi fronti in arrivo, ogni episodio di pioggia può rivelarsi potenzialmente pericoloso. L’intera area messinese resta dunque sotto stretta osservazione, in attesa che il quadro meteorologico evolva verso una maggiore stabilità.

