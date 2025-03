Fulmini alleati della Natura: alcuni alberi ne traggono vantaggio

MeteoWeb

Un recente studio condotto da Evan Gora, ecologo forestale del Cary Institute of Ecosystem Studies, ha rivelato che alcune specie di alberi tropicali, come la Dipteryx oleifera, non solo tollerano i fulmini, ma ne traggono benefici. Pubblicata sulla rivista New Phytologist, la ricerca suggerisce che questi alberi siano evoluti per sfruttare i fulmini come un “parafulmine naturale”, un meccanismo che li aiuta a ridurre la competizione e ad eliminare le viti parassite.

Il fenomeno, poco conosciuto nelle foreste tropicali, ha dimostrato che mentre i fulmini distruggono milioni di alberi ogni anno, alcune specie, come la Dipteryx oleifera, riescono a sopravvivere e addirittura prosperano. Monitorando 93 alberi nel Barro Colorado Nature Monument, a Panama, i ricercatori hanno scoperto che tutti gli alberi di Dipteryx colpiti dai fulmini sono sopravvissuti, con danni minimi e una notevole riduzione del 78% delle infestazioni di liane parassite.

Questo studio evidenzia come i fulmini possano alterare la dinamica delle foreste tropicali, favorendo specie resistenti come la Dipteryx oleifera. Con l’aumento dei fulmini legato ai cambiamenti climatici, comprendere questi effetti potrebbe essere cruciale per prevedere modifiche nella biodiversità e nella capacità di stoccaggio del carbonio delle foreste.

