Funivia sulle Dolomiti contro il fine corsa: danni alla cabina, un ferito

MeteoWeb

Una cabina del servizio Funivie Arabba, che collega la stazione centrale con il terminale di Porta Vescovo, sulle Dolomiti bellunesi, per cause in corso di accertamento ha urtato le strutture di fine corsa al termine di una tratta. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un orario in cui l’impianto era chiuso al pubblico. L’addetto della società che si trovava a bordo avrebbe riportato solo alcune leggere contusioni. L’impianto monta la tecnologia “funifor” ed è del tipo “va e vieni”, dunque con linee parallele indipendenti. L’urto ha procurato al veicolo alcuni danni che hanno reso provvisoriamente necessaria la sua messa fuori servizio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.