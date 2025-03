Gene Hackman, svelata la causa della morte della moglie

MeteoWeb

Svelata la causa della morte di Betsy Arakawa, la moglie dell’attore statunitense Gene Hackman: è morta a causa di un virus, la Sindrome Polmonare da Hantavirus. Lo ha detto il medico legale del New Mexico Heather Jarrell in una conferenza stampa. “La morte di Betsy Arakawa Hackman è stata per cause naturali”, ha detto Jarrell. La sindrome da Hantavirus è una malattia respiratoria rara ma grave, causata dall’infezione con hantavirus, un genere di virus trasmesso principalmente dai roditori. La malattia può essere fatale e si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza, seguiti da una grave insufficienza respiratoria.

Gene Hackman e la moglie sono stati trovati privi di vita in circostanze misteriose nella loro casa il 26 febbraio: i loro corpi erano parzialmente mummificati. Da allora, le autorità hanno avviato delle indagini per determinare le cause esatte del decesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.