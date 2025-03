Geotermia: l’INGV presenta PULSE, l’installazione scientifica che racconta il calore della Terra

MeteoWeb

Il prossimo venerdì 21 marzo, nella Sede Centrale di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si terrà l’inaugurazione di PULSE – Power Under Land, Source of Energy, l’innovativa installazione scientifica interamente dedicata alla geotermia, la disciplina che studia le fonti di calore terrestre e il loro utilizzo per usi energetici.

L’exhibit, multimediale e unico nel suo genere, è stato ideato e sviluppato come esperienza immersiva che, attraverso immagini, suoni e simulazioni, permetterà al pubblico di “entrare” nel cuore del Pianeta Terra per esplorare le sorgenti di calore terrestre, osservare il comportamento dei fluidi geotermici e approfondire la conoscenza dell’energia geotermica, una fonte di energia sostenibile in grado di contribuire al processo di migrazione dalle fonti fossili verso risorse più sostenibili per l’ambiente e il clima.

PULSE è stata realizzata nell’ambito delle attività di terza missione dell’INGV, in occasione del venticinquennale dell’Istituto, con il contributo del Progetto IRGIE (Inventario delle Risorse Geotermiche delle Isole Eolie) e in collaborazione con il collettivo artistico LIMINAL STATE.

“Con PULSE vogliamo offrire al pubblico, giovane e adulto, e alla comunità scientifica uno strumento innovativo per ‘vedere’ e ‘sentire’ l’energia racchiusa all’interno del Pianeta Terra“, spiega Monia Procesi, co-responsabile scientifico del Progetto IRGIE e co-ideatrice dell’exhibit.

“La riduzione dell’impatto dell’uomo sull’ambiente e sul clima deve essere un impegno umanitario globale, che parta anche dalle azioni di informazione, educazione e disseminazione”, aggiunge Corrado Castellano, co-ideatore di PULSE.

L’installazione si compone di due parti: una monolitica scultura esterna digitale, costituita da due grandi ledwall, separati tra loro da lampade riscaldanti, e sui quali scorreranno video e immagini per raccontare il calore terrestre, dalla sua origine profonda fino alle sue manifestazioni superficiali come geyser, fumarole e sorgenti termali; e un’area interna, dedicata alla diffusione di contenuti sulle risorse geotermiche, sui loro utilizzi in Italia e nel mondo e sul ruolo della geotermia nella transizione ecologica; inclusiva di una piattaforma web fruibile ovunque.

Fiore all’occhiello dell’exhibit, la simulazione di una manifestazione fumarolica ispirata ai fenomeni naturali delle aree geotermiche, che offrirà un’esperienza visiva e sensoriale unica.

Grazie al contributo di Enel Green Power, sarà inoltre possibile osservare rocce provenienti da oltre 1000 metri di profondità estratte dai serbatoi geotermici dei campi di Larderello, il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto e gestite dalla stessa Enel Green Power.

I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente sul territorio toscano, oltre a soddisfare più del 33% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte nella Regione, forniscono calore utile a riscaldare circa 13.000 utenti, 27 ettari di serre e numerose aziende della filiera artigianale, agricola e dello slow food di qualità.

L’inaugurazione di PULSE all’INGV sarà introdotta da un convegno ospitato nella Sala Conferenze dell’Istituto. Ai saluti istituzionali del Presidente dell’INGV, del Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV, Massimo Chiappini, e del Direttore del Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana, Calogero Giuseppe Burgio, seguiranno gli interventi di:

Monia Procesi , Ricercatrice INGV, Co-responsabile scientifico del Progetto IRGIE;

, Ricercatrice INGV, Co-responsabile scientifico del Progetto IRGIE; Sabina Bigi , Presidente della Sezione ‘Georisorse’ della Società Geologica Italiana (SGI);

, Presidente della Sezione ‘Georisorse’ della Società Geologica Italiana (SGI); Giampaolo Vecchieschi , Responsabile Permitting Geotermia di Enel Green Power;

, Responsabile Permitting Geotermia di Enel Green Power; Claudio Alimonti , Consigliere dell’Unione Geotermica Italiana;

, Consigliere dell’Unione Geotermica Italiana; Saverio Villirillo e Gregorio Comandini, LIMINAL STATE.

