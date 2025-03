Germania, tragico incidente a Ubstadt-Weiher: 3 morti

MeteoWeb

Un grave incidente tra una Stadtbahn e un’autocisterna ha sconvolto la cittadina di Ubstadt-Weiher, nel distretto di Karlsruhe, in Germania. Ieri pomeriggio un mezzo della Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ha impattato violentemente contro un camion carico di olio combustibile a un passaggio a livello non protetto ma segnalato da semaforo rosso. L’urto ha scatenato un incendio che ha avvolto entrambi i mezzi, causando la morte di 3 persone e ferendone almeno 10.

Le squadre di soccorso, composte da oltre 60 vigili del fuoco e forze dell’ordine, hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e recuperare le vittime. Tra i deceduti è stato identificato il macchinista del treno, una donna di 59 anni, mentre gli altri 2 corpi, presumibilmente passeggeri, devono ancora essere identificati. Il conducente del camion è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Le autorità stanno cercando di determinare le cause dell’incidente, valutando possibili errori nei segnali o mancate reazioni dei conducenti. Intanto, la linea ferroviaria tra Zeutern e Odenheim resterà chiusa per giorni, con disagi per i pendolari. Anche l’impatto ambientale è sotto esame: il combustibile bruciato e le operazioni di spegnimento potrebbero aver contaminato il suolo.

