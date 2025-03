Clima, NASA: “il ghiaccio marino artico invernale è al minimo storico”

MeteoWeb

La copertura di ghiaccio marino invernale nell’Artico è stata la più bassa di sempre al suo picco annuale il 22 marzo 2025, secondo la NASA e il National Snow and Ice Data Center (NSIDC) presso l’Università del Colorado, Boulder. Con 14,33 milioni di km quadrati, l’estensione massima è scesa al di sotto del minimo precedente di 14,41 milioni di km quadrati nel 2017.

Nel buio e nel freddo dell’inverno, il ghiaccio marino si forma e si diffonde nei mari artici. Negli ultimi anni, però, si è formato meno ghiaccio nuovo e si è accumulato meno ghiaccio pluriennale. In questo inverno è proseguita una tendenza al ribasso che gli scienziati hanno osservato negli ultimi decenni. La copertura di ghiaccio di picco di quest’anno è stata di 1,32 milioni di km quadrati al di sotto dei livelli medi tra il 1981 e il 2010.

Nel 2025, il ghiaccio estivo in Antartide si è ritirato a 1,98 milioni di km quadrati il 1° marzo, alla pari con la seconda estensione minima più bassa mai registrata. È il 30% in meno rispetto a 2,84 milioni di km quadrati tipici in Antartide prima del 2010. L’estensione del ghiaccio marino è definita come l’area totale dell’oceano con almeno il 15% di concentrazione di ghiaccio.

La riduzione del ghiaccio in entrambe le regioni polari ha portato a un altro traguardo: la quantità totale di ghiaccio marino sul pianeta ha raggiunto il minimo storico. A livello globale, la copertura di ghiaccio a metà febbraio di quest’anno è diminuita di oltre 2,5 milioni di km quadrati rispetto alla media precedente al 2010. Nel complesso, alla Terra manca un’area di ghiaccio marino abbastanza grande da coprire l’intero territorio continentale degli Stati Uniti a est del Mississippi, spiega la NASA.

“Inizieremo la prossima stagione estiva con meno ghiaccio, per cominciare“, ha detto Linette Boisvert, scienziata del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Non promette nulla di buono per il futuro“.

Gli scienziati si affidano principalmente ai satelliti del Defense Meteorological Satellite Program, che misurano la radiazione terrestre nella gamma delle microonde. Questa radiazione naturale è diversa per le acque libere e per il ghiaccio marino, con la copertura di ghiaccio che risalta in modo brillante nelle immagini satellitari basate sulle microonde. Gli scanner a microonde possono anche penetrare attraverso la copertura nuvolosa, consentendo osservazioni globali giornaliere. I dati DMSP sono integrati da fonti storiche, tra cui i dati raccolti tra il 1978 e il 1985 con il satellite Nimbus-7 , gestito congiuntamente dalla NASA e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration.

“Non è ancora chiaro se l’emisfero australe sia entrato in una nuova norma con ghiaccio perennemente basso o se l’Antartide sia in una fase passeggera che tornerà ai livelli precedenti negli anni a venire“, ha affermato Walt Meier, scienziato NSIDC.

