Giacarta sommersa, piogge torrenziali e fiumi in piena: emergenza nella capitale indonesiana

Centinaia di persone sono state evacuate dopo che piogge torrenziali hanno colpito Giacarta e le aree circostanti, provocando l’esondazione di diversi fiumi. Le inondazioni, che hanno paralizzato quartieri interi della capitale indonesiana, hanno sommerso abitazioni e infrastrutture, senza però causare vittime immediate. Le precipitazioni hanno interessato Giacarta e le città limitrofe di Bogor, Bekasi e Tangerang. Oggi l’acqua ha raggiunto diversi metri di altezza in alcune zone della periferia orientale e meridionale della capitale. L’Agenzia nazionale per la mitigazione delle catastrofi (BNPB) ha segnalato che nel solo villaggio colpito dal fiume Ciliwung, 1.500 persone sono state coinvolte e 224 case danneggiate.

A Bogor, oltre 300 abitanti sono stati evacuati e un ponte è crollato, mentre a Tangerang 350 case sono state allagate dopo l’esondazione del fiume Cimanceuri. Le autorità hanno attivato i soccorsi distribuendo cibo e coperte e utilizzando gommoni per le evacuazioni.

Giacarta è frequentemente colpita da alluvioni durante la stagione delle piogge, tra novembre e aprile. Nel 2020, eventi simili causarono quasi 70 vittime.

