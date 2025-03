Giallo sulla morte di Gene Hackman e della moglie: escluso l’avvelenamento da monossido di carbonio

MeteoWeb

Il mondo del cinema e della musica è stato scosso dalla tragica scomparsa dell’attore Gene Hackman e della moglie, la pianista Betsy Arakawa, i cui corpi parzialmente mummificati sono stati ritrovati nella loro abitazione il 26 febbraio. Le circostanze della loro morte restano avvolte nel mistero, mentre le autorità continuano le indagini per determinare le cause esatte del decesso.

L’errore sull’identità del cane deceduto

Tra le informazioni emerse nel corso dell’indagine, un dettaglio ha attirato particolare attenzione: l’errata identificazione di un cane morto trovato all’interno della casa. Inizialmente, le forze dell’ordine avevano segnalato la presenza di un “cane di razza pastore tedesco marrone” deceduto, ma in realtà l’animale in questione era Zinna, un incrocio di Kelpie.

A chiarire l’equivoco è stato Joey Padilla, proprietario del centro di cura per animali Santa Fe Tails, che si occupa dei cani sopravvissuti della coppia: il pastore tedesco Bear e un altro cane di nome Nikita. Padilla ha sottolineato il forte legame tra Zinna e Betsy Arakawa, descrivendo il cane come un fedele compagno che aveva trovato una nuova vita dopo essere stato abbandonato in un rifugio.

Escluso l’avvelenamento da monossido di carbonio

Le autorità stanno analizzando diversi elementi per determinare le cause della morte di Hackman e Arakawa. Tra le ipotesi iniziali vi era una possibile intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore e potenzialmente letale in ambienti chiusi. Tuttavia, i test effettuati sui corpi hanno dato esito negativo, escludendo questa causa.

Un ulteriore controllo delle utenze domestiche ha rivelato una piccola perdita di gas da un fornello, ma le dimensioni del guasto sono state giudicate insufficienti per aver provocato la morte della coppia.

Le indagini

Gli investigatori hanno prelevato diversi effetti personali dalla casa, tra cui un pianificatore mensile e 2 telefoni cellulari, che saranno analizzati per ricostruire gli ultimi giorni di vita della coppia. Un dettaglio inquietante riguarda il ritrovamento del corpo di Arakawa accanto a una bottiglia di farmaci aperta e pillole sparse sul lavandino, mentre Hackman è stato trovato all’ingresso dell’abitazione.

Per avere risposte definitive sulle cause del decesso, bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici, che potrebbero richiedere settimane. Nel frattempo, le autorità continuano a raccogliere indizi per far luce su questa tragedia che ha colpito due figure amate del mondo dello spettacolo.

