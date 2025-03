Giorgia Meloni incontra Frederiksen, focus sull’energia: tutti i temi

MeteoWeb

Al centro dei colloqui di oggi tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro della Danimarca, Mette Frederiksen, la situazione in Ucraina e la sicurezza europea ed euroatlantica. Lo rende noto Palazzo Chigi. “Anche in vista della riunione del Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo”, si legge nella nota, “i due Leader hanno approfondito i principali temi dell’agenda europea, con particolare riferimento alla competitività, alla difesa e alla proficua collaborazione in materia di contrasto alla migrazione irregolare”.

Su questo tema, con l’occasione, “il Presidente Meloni ha ringraziato il Primo Ministro Frederiksen per il lavoro congiunto sulla ricerca di soluzioni innovative”. L’incontro “ha permesso, infine, di passare in rassegna le opportunità di rafforzamento dell’eccellente cooperazione bilaterale, soprattutto nei settori della difesa, dell’energia e della ricerca”, conclude Palazzo Chigi.

