Giornata internazionale della donna 2025: le iniziative dell’Università di Milano-Bicocca

MeteoWeb

Lezioni aperte alla cittadinanza e una mostra dedicata alle donne: queste sono due delle iniziative che l’Università degli studi di Milano-Bicocca propone per celebrare la Giornata internazionale della donna 2025. “Una storia in divenire. Donne fra diritti, stereotipi, interrogative e opportunità” è un ciclo di 12 lezioni aperte alla cittadinanza, promosso dal Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere ABCD, dedicate alle tematiche sollevate dalla Giornata internazionale della donna, tenute da docenti di varie aree disciplinari dell’ateneo, per contribuire al dibattito sociale che questa ricorrenza mette in luce.

Gli appuntamenti, a partire dal 10 marzo e fino al 28 marzo 2025, saranno spunti, riflessioni e interpretazioni che valorizzano gli sguardi di molteplici discipline e che offrono chiavi di lettura legate alla tematica dei diritti delle donne. Tra le proposte dell’ Area Servizi Culturali e Documentali, la mostra Donne in cartolina. L’immagine femminile nelle collezioni degli archivi storici della Bicocca, illustra l’evoluzione del nuovo modello di donna nel tempo, attraverso cartoline illustrate raffiguranti soggetti femminili (circa 180) dei primi decenni del Novecento e spesso d’autore. La mostra è aperta al pubblico fino al 5 aprile 2025 presso lo spazio espositivo della Sede Centrale della Biblioteca di Ateneo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.