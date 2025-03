Giornata Mondiale dell’Acqua: l’evento organizzato a Genova

MeteoWeb

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra sabato 22 marzo, la Diocesi di Genova e Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) organizzano l’evento “Sorella Acqua: un bene comune da custodire”, un incontro di riflessione e confronto dedicato alla tutela dell’acqua e alla promozione di azioni concrete per contrastarne lo spreco. L’evento si terrà: Sabato 22 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Sala Quadrivium a Genova. Durante la mattinata si svolgerà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di Diocesi di Genova, Arpal, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Iren, Università degli Studi di Genova, e Fondazione CIMA.

Programma

10:00-10:15 Apertura e messaggio di benvenuti:

Don Gianfranco Calabrese, Vicario Episcopale – Diocesi di Genova

Elisabetta Trovatore, Direttrice Scientifica – Arpal

10:15-10:30 Saluti istituzionali: Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova

10:30-12:00 Tavola rotonda (Moderazione a cura di Enzo Melillo, giornalista RAI escrittore):

Don Gianfranco Calabrese, Vicario Episcopale – Diocesi di Genova

Don Gian Piero Carzino, Direttore A.R.M.O. – Diocesi di Genova

Agostino Ramella, Direttore Ambiente – Città Metropolitana di Genova

Ilaria Gnecco, Professoressa Associata Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA, Università degli Studi di Genova

Marco De Giovanni, Responsabile Impianti potabili Genova – Iren

Antonio Parodi, Direttore di Programma – Fondazione Cima

