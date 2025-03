Giornata mondiale dell’endometriosi: i fattori chiave secondo il presidente S.I.d.R.

MeteoWeb

“È fondamentale nelle donne con endometriosi il congelamento degli ovociti prima di qualsiasi intervento chirurgico, in particolare nel caso di rimozione di cisti ovariche. Un accorgimento che risulta decisivo per aumentare le possibilità di successo di una gravidanza attraverso la Procreazione medicalmente assistita, tecnica che permette di ridurre significativamente gli effetti negativi dovuti a questa malattia”. Lo afferma Ermanno Greco, Presidente della Società italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), in occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, che ricorre il 28 marzo.

“La ricerca scientifica e la prevenzione – spiega – sono due fattori chiave per contrastare in maniera efficace una patologia infiammatoria cronica molto debilitante come l’endometriosi, che colpisce un crescente numero di donne in età riproduttiva, tra 15 e 50 anni e ha un impatto notevole sulla loro salute e sulla qualità della vita sociale”. Secondo Greco occorre, quindi, da parte del Governo ma anche dell’Unione europea, “investire più risorse economiche e umane per dare nuove prospettive alla sperimentazione clinica nella lotta a una condizione di salute che, purtroppo, viene sottovalutata, a iniziare dalle donne stesse, che ritardano i controlli e pertanto la diagnosi di endometriosi. Anche la fertilità – osserva Greco – può essere in questo caso seriamente compromessa, come confermano i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui a riscontrare simili problemi sono tra il 30 e il 40 per cento delle donne che soffrono di endometriosi. Più informazione e una comunicazione mirata possono contribuire a costruire nelle donne una consapevolezza più trasparente e diretta, in grado di prevenire patologie che, come l’endometriosi, rischiano di essere pericolosamente invalidanti”, conclude.

