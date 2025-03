Giornata nazionale delle università, alla scoperta dei tesori d’arte dell’Ateneo: l’appuntamento a Genova

MeteoWeb

La Giornata nazionale delle università, istituita nel 2024 dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ha come finalità quella di mostrare il ruolo propulsivo che le università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra Università e territori. Luoghi di produzione e di condivisione della conoscenza, le città universitarie sono piattaforme di innovazione al servizio del Paese. Di qui il rafforzamento della collaborazione CRUI – ANCI per rendere queste città sempre più funzionali, sostenibili, dinamiche e attrattive a beneficio non solo delle comunità studentesche, ma della più ampia popolazione urbana di cui queste sono parte. Un’occasione per riflettere sulla collaborazione tra Atenei, Amministrazioni comunali e società, ma anche per promuovere nuove e più efficaci strategie di interazione per gli anni a venire.

In occasione della seconda edizione della Giornata nazionale delle università, l’Università di Genova propone una giornata alla scoperta dei tesori d’arte dell’Ateneo e del Museo di Sant’Agostino, brevi lezioni aperte alla cittadinanza, laboratori, tour virtuali di Palazzo Balbi 4 e visite guidate a Palazzo Balbi 5 (sede dell’Ateneo).

Fabrizio Benente, prorettore UniGe alla terza missione: “questa seconda edizione della Giornata nazionale delle “Università Svelate” offre la straordinaria opportunità di un’ampia comunicazione dei progetti di partnership, delle attività di formazione, ricerca e trasferimento delle conoscenze tra gli Atenei italiani e i territori. Questo aspetto è fondamentale per l’Università di Genova, soprattutto perché si tratta di un Ateneo diffuso in tutta la Regione Liguria, con i suoi poli territoriali (Balbi-Darsena, Carignano-Sarzano, Albaro-Valletta Puggia, San Martino-Sturla), i campus di La Spezia, Savona, Imperia e con la realtà dei Giardini botanici Hambury, a Ventimiglia. Il programma che è stato predisposto per Genova consente a tutti i partecipanti di incontrare la comunità universitaria, di apprendere alcune delle linee di ricerca di eccellenza delle cinque Scuole di Ateneo e, più in generale, di ricevere informazioni su tutte le attività di UniGe (formazione, ricerca, Servizio civile universale, Genova University Press, UniGe Senior).

La tavola rotonda “Università, Comuni, Territori” offre un momento di riflessione sul tema della dimensione universitaria di Genova, pensando a una città sempre più favorevole alla presenza di giovani, con servizi adeguati, attenzione alla mobilità pubblica sostenibile, all’esigenza di residenze adeguate per la comunità studentesca, alle nuove aule per la didattica, agli spazi per la socializzazione e per le attività sportive. Alcuni progetti, come è noto, sono in fase avanzata di attuazione. Si può parlare di “città della scienza”, ma anche di Genova come città della fruizione di un formidabile patrimonio culturale, artistico e monumentale. Pensando a Savona, l’evento è un’occasione per discutere dei progetti di rigenerazione urbana e di integrazione tra il campus e la città. Si tratta di processi fondamentali per la creazione di nuovo valore economico e di miglioramento sociale. Infine, volendo interpretare la volontà della CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane, la Giornata nazionale è destinata a diventare un momento per discutere pubblicamente del presente, ma, soprattutto, per costruire con i territori e con la cittadinanza il futuro degli Atenei italiani”.

Programma

Mattino prima parte

Dalle ore 9:00, in aula San Salvatore, Piazza Sarzano, Genova – su prenotazione:

proiezione del video della Conferenza dei Rettori delle università italiane

saluto del Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino

“L’eccellenza della ricerca UniGe” – testimonianze di Sara Garbarino (ricercatrice di analisi numerica al Dipartimento di matematica – DIMA), Eleonora Anselmo (dottoranda al Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo – DIRAAS), Giulia Gasparini (ricercatrice al Dipartimento di scienze della salute – DISSAL), Agnese Seminara (docente UniGe di fluidodinamica al Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA), Carlotta Rivella (assegnista al Dipartimento di scienze della formazione – DISFOR)

“Università, Comuni, Territori” – tavola rotonda moderata da Giovanni Mari, giornalista de IlSecoloXIX, con Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova, Elisa Di Padova, vicesindaca di Savona e vicepresidente ANCI Liguria, Fabrizio Benente, prorettore UniGe alla terza missione, e Stefano Schiaparelli, delegato UniGe per la valorizzazione dei musei e degli archivi e per il monitoraggio della valutazione della qualità della terza missione

In Aula saranno presenti stand del Servizio orientamento, della Genova University Press, di UniGe Store, del Servizio civile universale e di UniGe Senior.

Nel corso dell’evento, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per “Università svelate” ha assegnato alla CRUI una medaglia d’oro.

Mattino seconda parte

Visite guidate – su prenotazione – con apertura straordinaria del Museo di Sant’Agostino, Piazza Sarzano, Genova

2 turni, alle 11:30 e alle 12:00, in gruppi di max. 25 persone

Pomeriggio

Tour virtuale – su prenotazione – di Palazzo Balbi Senarega (via Balbi 4)

5 turni, ore 14:00-15:00-16:00-17:00-18-00, con ritrovo presso UniGe World, in via Balbi 4 rosso, in gruppi di max. 20 persone

2 turni, alle 14:30 e 15:30, con ritrovo presso il cortile di Balbi 5, in gruppi di max. 25 persone

L’evento è seguito e promosso da UniGe Radio.

