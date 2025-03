Montagna, giovane precipita da falesia nella Bergamasca: è grave

MeteoWeb

Un ragazzo è precipitato da circa 6 metri mentre si trovava incrodato su una parete della falesia di Grone, in località Acquasparsa, in provincia di Bergamo. Il ragazzo, 21 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche automedica e ambulanza, personale del Soccorso Alpino e forze dell’ordine.

