Google lancia Gemini 2.5: un salto evolutivo nell’Intelligenza Artificiale

Google ha presentato Gemini 2.5, definendolo il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato fino ad oggi. Questa nuova versione rappresenta un importante passo avanti rispetto ai modelli precedenti, con capacità migliorate di ragionamento, analisi e programmazione. L’azienda lo descrive come un “modello pensante”, in grado di riflettere sulle risposte prima di fornirle, migliorando così la precisione e la performance.

Un nuovo standard di Intelligenza Artificiale

Gemini 2.5 ha debuttato con un punteggio record nei benchmark di LMArena, confermando la sua supremazia rispetto ai modelli concorrenti. Grazie a un sofisticato sistema di elaborazione delle informazioni, il modello può analizzare dati complessi, trarre conclusioni logiche, incorporare il contesto e formulare decisioni informate.

Uno degli aspetti più innovativi di Gemini 2.5 è la sua capacità di ragionamento avanzato: il modello ha ottenuto punteggi elevati nei test di matematica e scienze, come GPQA e AIME 2025. Inoltre, ha raggiunto il 18,8% di accuratezza nel test Humanity’s Last Exam, un benchmark progettato per misurare la capacità dell’IA di affrontare problemi complessi di conoscenza e ragionamento umano.

Le capacità di Gemini 2.5 Pro

La versione Gemini 2.5 Pro è stata sviluppata per gestire compiti complessi con un’efficacia senza precedenti. Tra le sue caratteristiche più rilevanti troviamo:

Ragionamento avanzato

Il modello eccelle nell’analisi di problemi complessi, con risultati superiori nelle discipline scientifiche e matematiche. La sua capacità di comprendere il contesto e applicare un pensiero critico lo rende particolarmente adatto per compiti che richiedono deduzioni logiche e analisi approfondite.

Programmazione e codifica

Rispetto alla versione precedente, Gemini 2.5 Pro ha migliorato significativamente le sue capacità di programmazione. È in grado di modificare, ottimizzare e generare codice con maggiore precisione, dimostrandosi particolarmente efficace nello sviluppo di applicazioni web e software avanzati. Ha ottenuto un punteggio del 63,8% su SWE-Bench Verified, il principale benchmark per la valutazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito della codifica.

Elaborazione Multimodale

Gemini 2.5 mantiene e potenzia le caratteristiche che hanno reso i modelli precedenti all’avanguardia, tra cui la nativa multimodalità. Il modello è in grado di elaborare dati provenienti da fonti diverse, come testo, audio, immagini, video e codice, rendendolo estremamente versatile in numerosi campi di applicazione.

Un futuro di possibilità per aziende e sviluppatori

Google ha dotato Gemini 2.5 Pro di una finestra di contesto da 1 milione di token, con l’obiettivo di espanderla fino a 2 milioni in futuro. Questo consente al modello di analizzare quantità di dati senza precedenti, migliorando la qualità delle risposte e la capacità di gestire compiti complessi.

Il modello è già disponibile per gli utenti di Gemini Advanced su desktop e dispositivi mobili. Inoltre, gli sviluppatori e le aziende possono iniziare a utilizzarlo tramite Google AI Studio, con un rilascio imminente anche su Vertex AI.

