Grandine di primavera: piccola, ma ugualmente temibile

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, come già accaduto in altre occasioni di questa prima fase primaverile, si sono registrati diversi episodi di grandine. Sebbene le dimensioni dei chicchi siano rimaste contenute, non sono mancati accumuli localmente abbondanti al suolo, capaci di imbiancare il paesaggio per qualche minuto. Questo tipo di fenomeno, frequente nella cosiddetta primavera meteorologica, presenta caratteristiche peculiari, diverse da quelle osservate nei mesi estivi. La stagione primaverile, infatti, rappresenta una fase di transizione in cui l’atmosfera comincia a riattivarsi dopo la stabilità invernale, ma non ha ancora accumulato l’energia necessaria a produrre i fenomeni violenti tipici dell’estate.

Uno degli aspetti più evidenti di questa differenza stagionale riguarda proprio la dimensione dei chicchi di grandine. Nei primi mesi primaverili, essi tendono a essere piccoli, spesso inferiori al centimetro, anche se in alcuni casi possono comunque risultare numerosi e persistenti, tanto da formare uno strato bianco al suolo simile a una nevicata. Ma perché accade questo? Le ragioni vanno ricercate nel comportamento dell’atmosfera in relazione alla disponibilità di energia, alla struttura delle nubi temporalesche e alle dinamiche verticali all’interno delle stesse.

In primavera, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, il riscaldamento del suolo è ancora moderato. Le giornate si allungano e l’energia solare aumenta, ma il terreno e l’aria prossima al suolo non raggiungono ancora le temperature elevate tipiche dei mesi estivi. Di conseguenza, il gradiente termico verticale – ossia la differenza di temperatura tra il suolo e l’alta atmosfera – risulta meno marcato. In estate, invece, si possono raggiungere facilmente 30-40°C al suolo, mentre in quota la temperatura rimane ben al di sotto dello zero. Questo contrasto molto più intenso è il motore principale dei moti convettivi violenti che danno origine a temporali più potenti e strutture temporalesche più sviluppate.

Non meno importante è la quantità di energia disponibile nell’atmosfera. Durante l’estate, il surplus energetico fornito dal forte soleggiamento quotidiano favorisce l’instabilità e rende possibile lo sviluppo di supercelle temporalesche, le più efficienti nel produrre grandine di grandi dimensioni. In primavera, al contrario, l’energia a disposizione è più limitata e spesso insufficiente a innescare processi convettivi duraturi e intensi. Le celle temporalesche possono comunque formarsi, ma tendono a essere meno profonde e meno organizzate.

Anche l’umidità gioca un ruolo chiave. Le temperature estive più elevate intensificano il processo di evaporazione, arricchendo l’atmosfera di vapore acqueo. Questo alimenta la formazione di nubi temporalesche molto sviluppate verticalmente e ricche di acqua e cristalli di ghiaccio, che favoriscono la crescita dei chicchi di grandine. Nella fase iniziale della primavera, invece, l’umidità disponibile è minore, sia per effetto delle temperature più contenute sia per la minore attività di evaporazione, e questo si riflette sulla quantità di acqua contenuta nei cumulonembi.

Infine, le correnti ascensionali, ovvero i moti verticali che trasportano verso l’alto le particelle all’interno della nube temporalesca, risultano meno intense nei mesi primaverili. In estate, grazie al forte riscaldamento del suolo e alla grande energia a disposizione, queste correnti possono sollevare i chicchi di grandine più volte all’interno della nube, facendoli attraversare ripetutamente la zona sopra lo zero termico, dove accumulano nuovi strati di ghiaccio fino a raggiungere dimensioni anche superiori ai 5 cm. In primavera, invece, le correnti sono spesso troppo deboli per mantenere i chicchi sospesi a lungo, e questi tendono a cadere prematuramente, prima di aver raggiunto una dimensione significativa.

In conclusione, la grandine primaverile è un fenomeno tutt’altro che raro, ma si distingue per modalità e intensità da quella estiva. I chicchi sono solitamente più piccoli e meno distruttivi, ma possono comunque risultare visivamente spettacolari e temporaneamente impattanti, soprattutto quando si accumulano al suolo. La comprensione di questi meccanismi ci aiuta a interpretare meglio il comportamento dell’atmosfera nelle diverse stagioni e a leggere con maggiore consapevolezza i segnali che essa ci invia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.